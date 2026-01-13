Discussão do artigo "Rede neural na prática: O caso da porta XOR"
Novo artigo Rede neural na prática: O caso da porta XOR foi publicado:
Neste artigo tentarei mostrar a você, meu caro leitor, que nem tudo é como parece. Muitas das vezes somos levados a pensar que as coisas são de uma dada maneira, quando na verdade, podemos estar sendo levados a pensar algo que não necessariamente é verdade. Redes neurais, são de longe um dos assuntos mais interessantes em termos gerais. Tanto pelo ponto de vista matemático, eletrônico ou mesmo de software. Porém, diferente do que muitos acreditam ou pregam. Redes neurais não são nem de longe, a questão e solução definitiva. São apenas um ramo de pesquisa, no qual devemos sempre estar estudando e procurando nos informar sobre o que acontece nos bastidores.
No artigo anterior Rede neural na prática: A prática leva a perfeição, expliquei como poderíamos fazer para agilizar, o processo de cálculo, ou ajuste dos valores dentro de um singelo neurônio. Porém tudo feito dentro do que está sendo desenvolvido e que que planejo mostrar como implementar. Aqui não tenho de forma ou maneira alguma, intuito de mostrar como você pode criar uma rede neural, cujo objetivo será para tentar operar com ela no mercado financeiro. O objetivo aqui, é explicar da forma mais clara e didática possível como uma rede neural consegue aprender. Mas principalmente como ela funciona por debaixo dos panos.
Naquele mesmo artigo anterior, mostrei uma pequena tabela que pode ser vista logo abaixo:
Esta pequena tabela, que também é conhecida como tabela verdade. Isto para quem procurar, ou vier a estudar eletrônica. Nos mostra como um circuito responde aos dados informados em sua entrada. Ou seja, olhando esta tabela, podemos saber como um dispositivo eletrônico funcionará. Basicamente ali temos as configurações das principais portas lógicas que podem ser criadas. Da esquerda para a direita, temos a porta AND, NAND, OR, NOR, XOR e NXOR.
Autor: Daniel Jose