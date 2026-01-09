Discussão do artigo "Automatizando Estratégias de Trading em MQL5 (Parte 5): Desenvolvendo a Estratégia Adaptive Crossover RSI Trading Suite"
Parece que não consigo reproduzir os resultados do backtesting no AUDUSD no período de 2024. Os resultados que estou obtendo são muito piores. Verifiquei e meus parâmetros de entrada parecem ser idênticos aos usados no vídeo do tutorial. Alguma ideia de por que meus resultados não coincidem com os do artigo?
Olá. O vídeo mostra tudo, desde a compilação, o período de teste e os parâmetros de entrada usados.
Novo artigo Automatizando Estratégias de Trading em MQL5 (Parte 5): Desenvolvendo a Estratégia Adaptive Crossover RSI Trading Suite foi publicado:
A Estratégia Adaptive Crossover RSI Trading Suite é construída sobre uma base de cruzamentos de médias móveis e confirmação de momentum, criando uma abordagem equilibrada para o trading. Os sinais principais serão derivados da interação entre uma média móvel rápida de 14 períodos e uma média móvel lenta de 50 períodos. Um sinal de compra ocorrerá quando a média móvel rápida cruzar acima da média móvel lenta, sugerindo uma tendência de alta, enquanto um sinal de venda será gerado quando a média móvel rápida cruzar abaixo da média móvel lenta, indicando uma tendência de baixa.
Para aumentar a precisão desses sinais, um Índice de Força Relativa (RSI) de 14 períodos será empregado como filtro de confirmação. O RSI garantirá que as operações estejam alinhadas com o momentum predominante do mercado, reduzindo a probabilidade de entrada em trades em condições de sobrecompra ou sobrevenda. Por exemplo, um sinal de compra só será validado se o RSI estiver acima de um limite de 50, enquanto um sinal de venda exigirá que o RSI esteja abaixo de seu limite correspondente. A estratégia também incorporará um filtro de dias de negociação para otimizar o desempenho, evitando trades em dias com volatilidade historicamente baixa ou desempenho insatisfatório. Esse filtro garantirá que o sistema se concentre apenas em oportunidades de trading com alta probabilidade. Em resumo, o plano da estratégia é o seguinte.
Plano de Confirmação de Trade de Venda:
Autor: Allan Munene Mutiiria