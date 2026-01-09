Discussão do artigo "Algoritmo do camelo — Camel Algorithm (CA)"

O Algoritmo do camelo, desenvolvido em 2016, modela o comportamento dos camelos no deserto para resolver problemas de otimização, levando em conta fatores de temperatura, reservas e resistência. Neste trabalho é apresentada ainda uma versão modificada dele (CAm), com melhorias-chave, como a aplicação da distribuição gaussiana na geração de soluções e a otimização dos parâmetros do efeito de oásis.

Nas últimas décadas, surgiu uma quantidade significativa de algoritmos de otimização inspirados em fenômenos naturais e no comportamento de animais. Essas abordagens bioinspiradas mostraram resultados excelentes em muitas tarefas. Neste artigo, vamos analisar um novo algoritmo de otimização chamado Camel Algorithm (CA), baseado nas estratégias de sobrevivência e deslocamento dos camelos em condições extremas do deserto. O algoritmo foi desenvolvido e apresentado em 2016 por dois cientistas: Mohammed Khalid Ibrahim e Ramzy Salim Ali.

Os camelos possuem características fisiológicas únicas e adaptações comportamentais que lhes permitem se orientar e sobreviver de forma eficiente nas duras condições do deserto, com recursos limitados, temperaturas extremas e um ambiente em constante mudança. O algoritmo CA modela aspectos-chave desse comportamento, como a influência da temperatura, o gerenciamento das reservas de água e alimento, a resistência, o efeito dos "oásis" (áreas promissoras de busca), bem como a interação em grupo dentro da caravana.

Nós, como de costume, vamos destrinchar toda a "estrutura interna" do algoritmo original, fazer uma modificação e testar ambas as versões em funções de teste, registrando os resultados em nossa tabela de classificação de algoritmos de otimização.


Autor: Andrey Dik

