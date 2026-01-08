Discussão do artigo "Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 10): Fluxo Externo (II) VWAP"
Você mostrou que esse código funciona no backtesting, mas recebo este erro Código HTTP: -1 | Error: 4014 . de acordo com a documentação, é "Function is not allowed for call "
Isuru Weerasinghe backtesting, mas recebo este erro Código HTTP: -1 | Error: 4014 . de acordo com a documentação, é "Function is not allowed for call "Minhas desculpas. Você precisa importar as bibliotecas de backtesting, como Backtrader, BT ou VectorBT, no script Python. Sem elas, o backtesting não será possível.
Obrigado pelo artigo.
Podemos fazer o backtest(otimizar) do " EA habilitado para WebRequest " no MetaTrader com agentes de nuvem?
De acordo com minhas descobertas:
- O uso de WebRequest() em Cloud Agents (rede remota MQL5.com) não é permitido
- Ao contrário dos agentes de nuvem do MetaTrader (que bloqueiam a comunicação externa), os agentes de LAN são permitidos
Novo artigo Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 10): Fluxo Externo (II) VWAP foi publicado:
O VWAP é normalmente calculado usando ordens realizadas durante um único dia de negociação. No entanto, também pode ser aplicado em vários períodos de tempo para uma análise de mercado mais abrangente. Em um gráfico, o VWAP aparece como uma linha e serve como um ponto de referência dinâmico. Quando o preço está acima do VWAP, o mercado geralmente está em uma tendência de alta. Por outro lado, quando o preço está abaixo do VWAP, o mercado é normalmente considerado em tendência de baixa. Na imagem abaixo, visualizei a estratégia VWAP destacando os principais níveis em que o preço tende a reagir em torno do VWAP. Esses níveis marcados mostram como o mercado frequentemente interage com a linha VWAP.
Autor: Christian Benjamin