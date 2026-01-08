Discussão do artigo "Redes neurais em trading: Previsão de séries temporais com o auxílio da decomposição modal adaptativa (Conclusão)"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Redes neurais em trading: Previsão de séries temporais com o auxílio da decomposição modal adaptativa (Conclusão) foi publicado:
Os resultados dos testes são apresentados a seguir.
De modo geral, durante o período de teste o modelo obteve lucro, e realizou 13 operações de negociação. Pouco mais da metade delas foi encerrada com lucro. De modo geral, ao longo do período de teste, o modelo obteve lucro, realizando 13 operações de trading.
Uma possível explicação para uma atividade de trading tão baixa pode estar na especificidade do uso da atenção probabilística.
Autor: Dmitriy Gizlyk