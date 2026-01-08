Discussão do artigo "Redes neurais em trading: Previsão de séries temporais com o auxílio da decomposição modal adaptativa (Conclusão)"

Novo artigo Redes neurais em trading: Previsão de séries temporais com o auxílio da decomposição modal adaptativa (Conclusão) foi publicado:

O artigo analisa a adaptação e a implementação prática do framework ACEFormer por meio do MQL5 no contexto do trading algorítmico. São apresentados as principais decisões arquiteturais, as particularidades do treinamento e os resultados dos testes do modelo com dados reais.

Os resultados dos testes são apresentados a seguir.

De modo geral, durante o período de teste o modelo obteve lucro, e realizou 13 operações de negociação. Pouco mais da metade delas foi encerrada com lucro. De modo geral, ao longo do período de teste, o modelo obteve lucro, realizando 13 operações de trading.

Uma possível explicação para uma atividade de trading tão baixa pode estar na especificidade do uso da atenção probabilística.


Autor: Dmitriy Gizlyk

 
MetaQuotes:

Neural Networks in Trading: Time Series Forecasting with Adaptive Modal Decomposition (Redes neurais no comércio: previsão de séries temporais com decomposição modal adaptativa):

São 13 negociações em um par de moedas? Se você colocar 10 pares na análise, quantas negociações serão realizadas?
