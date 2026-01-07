Discussão do artigo "Integrar seu próprio LLM em EA (Parte 5): Desenvolver e testar estratégia de trading com LLMs (IV) — Testar estratégia de trading"

Com o rápido desenvolvimento da inteligência artificial atualmente, os modelos de linguagem (LLMs) são uma parte importante da inteligência artificial, portanto devemos pensar em como integrar LLMs poderosos ao nosso trading algorítmico. Para a maioria das pessoas, é difícil ajustar esses modelos poderosos de acordo com suas necessidades, implantá-los localmente e, em seguida, aplicá-los ao trading algorítmico. Esta série de artigos adotará uma abordagem passo a passo para alcançar esse objetivo.

Em artigos anteriores, apresentamos como ajustar modelos GPT-2 pré-treinados usando diferentes métodos para fazer com que o GPT-2 execute tarefas de acordo com nossos desejos, e comparamos esses métodos em várias dimensões. É claro que apresentamos apenas alguns métodos comumente usados, o que não significa que apenas esses métodos possam ser usados para ajustar modelos GPT-2. Você pode tentar ajustar o GPT-2 usando outros métodos com base no nosso processo de implementação de exemplo, compará-los e escolher um modelo melhor. Se você encontrar algum problema durante esse processo, pode deixar um comentário no final do artigo.

Agora, nosso modelo GPT-2 ajustado tem a capacidade inicial de executar estratégias simples de trading quantitativo. Portanto, este artigo apresentará como integrar nosso modelo ajustado à nossa estratégia de trading quantitativo. O modelo usado no exemplo é o modelo GPT-2 ajustado com Adapter-tuning (link específico do artigo: Integrate Your Own LLM into EA (Part 5): Develop and Test Trading Strategy with LLMs (III) – Adapter-Tuning). Assim, salvo indicação em contrário, todas as referências ao GPT-2 neste artigo referem-se a esse modelo.

No entanto, deve-se observar que o modelo que ajustamos é baseado em dados limitados para fins de demonstração e não pode lidar com ambientes reais de trading. Sem testes e otimizações, não o utilize diretamente em trading real, o que é de extrema importância. Nosso código de previsão anterior foi concluído no ambiente Python, mas o MQL5, como uma linguagem de programação altamente integrada para a plataforma MetaTrader 5, fornece ferramentas poderosas para desenvolver Expert Advisors (EAs). Portanto, para implementar estratégias automatizadas de trading quantitativo, precisamos retornar ao ambiente MQL5. Este artigo realizará esse processo passo a passo.

Vamos ver como migrar este modelo treinado do ambiente Python para o EA em MQL5, fazendo com que ele seja executado diretamente na plataforma MetaTrader 5 para dar suporte a decisões de trading em tempo real.


Autor: Yuqiang Pan

 
Autor: Yuqiang Pan

Ótimo..... vou dar uma olhada mais tarde. Aguardo ansiosamente o próximo artigo
