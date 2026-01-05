Discussão do artigo "Dominando Registros de Log (Parte 4): Salvando logs em arquivos"
MetaQuotes:Parece ser uma busca que vale a pena, especialmente para testes de retorno e otimização.
Confira o novo artigo: Dominando os registros de log (Parte 4): Salvando os registros em arquivos.
Autor: joaopedrodev
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Dominando Registros de Log (Parte 4): Salvando logs em arquivos foi publicado:
No primeiro artigo desta série, Dominando Registros de Log (Parte 1): Conceitos Fundamentais e Primeiros Passos em MQL5, iniciamos a criação de uma biblioteca de logs personalizada para o desenvolvimento de Expert Advisors (EAs). No primeiro artigo desta série, Dominando Registros de Log (Parte 1): Conceitos Fundamentais e Primeiros Passos em MQL5, iniciamos a criação de uma biblioteca de logs personalizada para o desenvolvimento de Expert Advisors (EAs).
Para recapitular os principais pontos abordados, estabelecemos a base da nossa biblioteca definindo os seguintes requisitos fundamentais:
Com essa base bem estabelecida, ficou claro que o framework de logging que estamos desenvolvendo será muito mais do que um simples registro de eventos; ele será uma ferramenta estratégica para compreender, monitorar e otimizar o comportamento dos EAs em tempo real.
Até agora, exploramos os conceitos básicos de logs, aprendemos como formatá-los e entendemos como os handlers controlam o destino das mensagens. Mas onde armazenamos esses logs para referência futura? Agora, neste quarto artigo, vamos analisar mais de perto o processo de salvar logs em arquivos. Vamos começar então!
Autor: joaopedrodev