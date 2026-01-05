Discussão do artigo "Construindo Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 4): Dimensionamento Dinâmico de Posição"
Novo artigo Construindo Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 4): Dimensionamento Dinâmico de Posição foi publicado:
Fig 1: Uma imagem da nossa Estratégia de Bandas de Bollinger em ação
Nossa estratégia de trading é baseada em seguir os sinais de trading propostos por John Bollinger. As regras originais da estratégia são satisfeitas se vendermos sempre que os níveis de preço rompem a Banda de Bollinger superior, e compraremos se os níveis de preço caírem abaixo da banda inferior.
De modo geral, podemos estender essas regras para que também sirvam como nossas condições de saída. Ou seja, sempre que os níveis de preço aparecerem acima da banda superior, fecharemos quaisquer operações de compra que possam estar abertas, além de abrir nossas operações de venda. Esse conjunto de regras é suficiente para criar um sistema autogerenciado que sabe quando abrir e fechar suas posições por conta própria.
Testaremos nossa estratégia de trading no par GBPUSD de 1º de janeiro de 2022 até 30 de dezembro de 2024 no período gráfico M15.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana