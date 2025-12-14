Ícone do robot no gráfico - O que houve?

Beleza pessoal,


Alguém sabe se essa alteração será permamente?



Observem a parte destacada com linhas amarelas, gente, ficou muito ruim, pois não conseguimos mais revisar parametros e nem ver a lista dos robots que estão ativos. Será que vão consertar isso? Tem prazo? 


Obrigado,

 
Qual versão do MT5 você está utilizando?
 
Vinicius Pereira De Oliveira #:
Qual versão do MT5 você está utilizando?

Oi Vinicius,


Essa  aqui:

Version: 5.00 build 5452

2 Dec 2025


Ele simplesmente atualizou e mudou tudo.


Obrigado, 

 
Boa noite, André Luís, essa é uma versão beta. A última versão oficial lançada foi a build 5430. Alguns problemas identificados pelos usuários nas versões beta 5440, 5451, 5452, 5472, 5474, etc., foram corrigidos na 5478. Caso queira testar, parece mais estável que as anteriores (apesar de já haver relato de bug nela também).
 
André Luís Lopes da Silva #:

Oi Vinicius,


Essa  aqui:

Version: 5.00 build 5452

2 Dec 2025


Ele simplesmente atualizou e mudou tudo.


Obrigado, 

Vá no Meu Ajuda
penúltima opção : "Verificar Atualizações" e coloque sempre "Versão mais recente"
Não instale as versões beta.
