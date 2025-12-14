Ícone do robot no gráfico - O que houve?
André Luís Lopes da Silva: Beleza pessoal, Alguém sabe se essa alteração será permamente? Observem a parte destacada com linhas amarelas, gente, ficou muito ruim, pois não conseguimos mais revisar parametros e nem ver a lista dos robots que estão ativos. Será que vão consertar isso? Tem prazo? Obrigado,Qual versão do MT5 você está utilizando?
André Luís Lopes da Silva #: Oi Vinicius, Essa aqui: Version: 5.00 build 5452 2 Dec 2025 Ele simplesmente atualizou e mudou tudo. Obrigado,Boa noite, André Luís, essa é uma versão beta. A última versão oficial lançada foi a build 5430. Alguns problemas identificados pelos usuários nas versões beta 5440, 5451, 5452, 5472, 5474, etc., foram corrigidos na 5478. Caso queira testar, parece mais estável que as anteriores (apesar de já haver relato de bug nela também).
