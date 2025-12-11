Travamento do MetaTrader 5 dia 10/12/2025

Galera, boa noite, tudo bem?
Meus Metraders travaram, ja fechei  todos eles e não volta. Alguem mais sofrendo com esse problema?
Tenho varios numa VPS e nenhum deles funciona. Alguém já passou por isso? O que fazer?
Bom dia, o que aparece na guia Diário, na Caixa de Ferramentas (Ctrl+T), ao inicializar? Veja como reportar problemas técnicos...
