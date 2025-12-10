Discussão do artigo "Trading por pares: negociação algorítmica com auto-otimização baseada na diferença de pontuação Z"

Novo comentário
 

Novo artigo Trading por pares: negociação algorítmica com auto-otimização baseada na diferença de pontuação Z foi publicado:

Neste artigo, analisaremos o que é o trading por pares e como ocorre a negociação baseada em correlações. Também criaremos um EA para automatizar o trading por pares e adicionaremos a possibilidade de otimização automática desse algoritmo de negociação com base em dados históricos. Além disso, dentro do projeto, aprenderemos a calcular as divergências entre dois pares por meio da pontuação Z.

A estratégia se apoia em dois conceitos estatísticos importantes: correlação e estacionaridade. A correlação é uma medida de dependência estatística entre duas variáveis, mostrando o quanto a variação de uma delas está relacionada à variação da outra. No contexto dos mercados financeiros, a correlação entre dois ativos pode variar de -1 (correlação totalmente negativa) a +1 (correlação totalmente positiva).

A estacionaridade é uma propriedade de uma série temporal na qual suas características estatísticas, como média, variância e autocorrelação, permanecem constantes ao longo do tempo. Para o trading por pares, é essencial que a razão de preços entre dois ativos seja estacionária, ou seja, que tenha a tendência de retornar ao seu valor médio.

Trading algorítmico com auto-otimização baseada na diferença da pontuação Z

Autor: Yevgeniy Koshtenko

 
Uma abordagem aprimorada é aplicar o algoritmo aos gráficos Renko.
Novo comentário