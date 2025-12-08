Discussão do artigo "Critérios de tendência. Conclusão"
Novo artigo Critérios de tendência. Conclusão foi publicado:
A tendência é nossa amiga. Mas sabemos pouco sobre essa amiga. Se perguntarmos a uma dezena de traders o que é uma tendência, obteremos o mesmo número de respostas diferentes. O único ponto comum entre essas respostas será: tendência é um movimento direcional do preço. Porém, sobre o que exatamente deve ser essa direção, cada trader terá sua própria visão e interpretação.
É claro que existem critérios de tendência matematicamente fundamentados. No entanto, eles podem ter certas limitações. Por exemplo, muitos critérios são ajustados com base na distribuição normal; outros impõem restrições quanto ao comprimento mínimo da série temporal.
Vamos tentar, com base nos critérios clássicos, desenvolver nossas próprias medidas de tendência. E faremos isso de modo que a tendência possa dizer: "o trader é meu amigo".
Autor: Aleksej Poljakov