Discussão do artigo "Redes neurais em trading: Detecção de anomalias no domínio da frequência (Conclusão)"

Novo comentário
 

Novo artigo Redes neurais em trading: Detecção de anomalias no domínio da frequência (Conclusão) foi publicado:

Damos continuidade ao trabalho de implementação das abordagens do framework CATCH, que combina a transformada de Fourier e o mecanismo de patching em frequência, possibilitando a detecção precisa de anomalias de mercado. Nesta etapa, concluímos a realização da nossa própria versão das abordagens propostas e conduziremos testes com os novos modelos utilizando dados históricos reais.

Para o treinamento da modelo, compilamos um conjunto de dados de aprendizado a partir de passagens aleatórias no testador de estratégias do MetaTrader 5. Como base, foram utilizados dados históricos do par de moedas EURUSD, no timeframe M1, cobrindo todo o ano de 2024.

O teste das modelos treinadas foi realizado utilizando dados históricos do período de janeiro a março de 2025. Todos os parâmetros do experimento foram mantidos inalterados, o que garante a objetividade dos resultados obtidos e possibilita uma avaliação independente da eficácia da estratégia. Essa abordagem assegura que a modelo não esteja apenas memorizando as características do conjunto de treinamento, mas que de fato demonstre capacidade de adaptação a novas condições de mercado.

A seguir, são apresentados os resultados dos testes.

Autor: Dmitriy Gizlyk

Novo comentário