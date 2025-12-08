Discussão do artigo "Redes neurais em trading: Detecção de anomalias no domínio da frequência (Conclusão)"
Novo artigo Redes neurais em trading: Detecção de anomalias no domínio da frequência (Conclusão) foi publicado:
Para o treinamento da modelo, compilamos um conjunto de dados de aprendizado a partir de passagens aleatórias no testador de estratégias do MetaTrader 5. Como base, foram utilizados dados históricos do par de moedas EURUSD, no timeframe M1, cobrindo todo o ano de 2024.
O teste das modelos treinadas foi realizado utilizando dados históricos do período de janeiro a março de 2025. Todos os parâmetros do experimento foram mantidos inalterados, o que garante a objetividade dos resultados obtidos e possibilita uma avaliação independente da eficácia da estratégia. Essa abordagem assegura que a modelo não esteja apenas memorizando as características do conjunto de treinamento, mas que de fato demonstre capacidade de adaptação a novas condições de mercado.
A seguir, são apresentados os resultados dos testes.
Autor: Dmitriy Gizlyk