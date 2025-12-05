Discussão do artigo "Automatização de estratégias de trading com MQL5 (Parte 13): Criação de um algoritmo de negociação para o padrão "Cabeça e Ombros""

Neste artigo, automatizaremos o padrão "Cabeça e Ombros" em MQL5. Analisaremos sua arquitetura, implementaremos um EA para sua detecção e negociação, e testaremos os resultados no histórico. Esse processo revela um algoritmo de negociação prático, que pode ser aprimorado.

O padrão Cabeça e Ombros é uma formação clássica de gráfico amplamente reconhecida na análise técnica para prever reversões de tendência, ocorrendo tanto em versões padrão (de baixa) quanto invertidas (de alta), cada uma caracterizada por uma sequência distinta de picos ou vales de preço. No padrão clássico (de baixa), em nosso programa, uma tendência de alta é seguida por três picos: o ombro esquerdo atinge um máximo, a cabeça se eleva significativamente mais alto no ponto culminante da tendência (superando visivelmente ambos os ombros), e o ombro direito cai abaixo da cabeça, mas permanece próximo em altura ao ombro esquerdo. Todos são conectados por uma linha de pescoço, que une dois vales; assim que o preço rompe essa linha, abriremos uma operação de venda no rompimento, definindo um stop loss acima do ombro direito e um take profit projetando a altura da cabeça até a linha de pescoço para baixo, como mostrado na figura abaixo.

BEARISH HEAD & SHOULDERS PATTERN


Autor: Allan Munene Mutiiria

