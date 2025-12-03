Discussão do artigo "Gerenciamento de riscos (Parte 2): Implementação do cálculo de lotes na interface gráfica"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Gerenciamento de riscos (Parte 2): Implementação do cálculo de lotes na interface gráfica foi publicado:
Neste artigo, que é uma continuação do anterior, colocamos em prática tudo o que foi mencionado anteriormente, além de aprimorarmos algumas funções do arquivo incluído. Para facilitar o trabalho, utilizaremos as robustas bibliotecas de controles gráficos do MQL5. O objetivo é aplicar de forma mais eficiente o que foi estudado, demonstrando como integrar interfaces gráficas às nossas funções de gerenciamento de riscos. Como resultado, você obtém uma ferramenta confiável, capaz de calcular com precisão e eficiência o volume do lote e o stop-loss (SL).
Autor: Niquel Mendoza