Discussão do artigo "Gerenciamento de riscos (Parte 2): Implementação do cálculo de lotes na interface gráfica"

Neste artigo, analisaremos como aprimorar e aplicar de forma mais eficiente os conceitos apresentados no artigo anterior, utilizando as poderosas bibliotecas de elementos gráficos de controle do MQL5. Conduzirei você passo a passo pelo processo de criação de uma interface gráfica totalmente funcional, explicando o plano de projeto subjacente, bem como o propósito e o princípio de funcionamento de cada método empregado. Além disso, ao final do artigo testaremos o painel criado, a fim de confirmar seu correto funcionamento e sua aderência aos objetivos estabelecidos.

Neste artigo, que é uma continuação do anterior, colocamos em prática tudo o que foi mencionado anteriormente, além de aprimorarmos algumas funções do arquivo incluído. Para facilitar o trabalho, utilizaremos as robustas bibliotecas de controles gráficos do MQL5. O objetivo é aplicar de forma mais eficiente o que foi estudado, demonstrando como integrar interfaces gráficas às nossas funções de gerenciamento de riscos. Como resultado, você obtém uma ferramenta confiável, capaz de calcular com precisão e eficiência o volume do lote e o stop-loss (SL).


Autor: Niquel Mendoza

