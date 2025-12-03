Discussão do artigo "Desenvolvimento de um Kit de Ferramentas para Análise da Ação do Preço (Parte 6): Mean Reversion Signal Reaper"
Obrigado, Christian, muito útil como modelo
Sim.... Obrigado. Material interessante - vou levá-lo para meu trabalho e também procurar variantes da abordagem de negociação no testador de estratégias e em negociações reais......
Olá, senhor, a versão mql4 está disponível com setas na vela atual?
Obrigado
khan
Novo artigo Desenvolvimento de um Kit de Ferramentas para Análise da Ação do Preço (Parte 6): Mean Reversion Signal Reaper foi publicado:
A reversão à média é um conceito financeiro que postula que preços de ativos, retornos ou outras métricas de mercado tendem a retornar à sua média histórica ou “média” com o passar do tempo. Essa média pode ser calculada por diferentes métodos, incluindo o preço médio em um período determinado, uma média móvel ou um retorno de referência padrão.
A teoria baseia-se na crença de que flutuações extremas no mercado são normalmente de curta duração e que os preços eventualmente se estabilizam. Traders e analistas utilizam esse princípio para identificar oportunidades de negociação, especialmente quando os preços se afastam significativamente de suas médias históricas.
Vamos também analisar o GIF abaixo.
Autor: Christian Benjamin