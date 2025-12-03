Discussão do artigo "Desenvolvimento de um Kit de Ferramentas para Análise da Ação do Preço (Parte 6): Mean Reversion Signal Reaper"

Novo artigo Desenvolvimento de um Kit de Ferramentas para Análise da Ação do Preço (Parte 6): Mean Reversion Signal Reaper foi publicado:

Embora alguns conceitos possam parecer simples à primeira vista, trazê-los à prática pode ser bastante desafiador. No artigo abaixo, levaremos você a uma jornada pela nossa abordagem inovadora para automatizar um Expert Advisor (EA) que analisa o mercado de forma eficiente utilizando uma estratégia de reversão à média. Junte-se a nós enquanto desvendamos as complexidades desse empolgante processo de automação.

A reversão à média é um conceito financeiro que postula que preços de ativos, retornos ou outras métricas de mercado tendem a retornar à sua média histórica ou “média” com o passar do tempo. Essa média pode ser calculada por diferentes métodos, incluindo o preço médio em um período determinado, uma média móvel ou um retorno de referência padrão.

A teoria baseia-se na crença de que flutuações extremas no mercado são normalmente de curta duração e que os preços eventualmente se estabilizam. Traders e analistas utilizam esse princípio para identificar oportunidades de negociação, especialmente quando os preços se afastam significativamente de suas médias históricas.

Vamos também analisar o GIF abaixo.

RESULTADO DO TESTE


Autor: Christian Benjamin

 
Obrigado, Christian, muito útil como modelo
 
Sim.... Obrigado. Material interessante - vou levá-lo para meu trabalho e também procurar variantes da abordagem de negociação no testador de estratégias e em negociações reais......
 

Olá, senhor, a versão mql4 está disponível com setas na vela atual?

Obrigado

khan

