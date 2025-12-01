Alteração de dados pessoais/Conta logada via Google não tem senha
Lucas Belkys Carvalho Goncalves: Boa tarde. Não consigo atualizar dados pessoais, pois login pelo google não tem senha, e o site não trata isso quando pede senha para qualquer mudança. Alguém saberia como resolver?Você já tentou em Recuperar Senha? https://www.mql5.com/pt/auth_forgotten
