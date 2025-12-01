Alteração de dados pessoais/Conta logada via Google não tem senha

Novo comentário
 

Boa tarde.


Não consigo atualizar dados pessoais, pois login pelo google não tem senha, e o site não trata isso quando pede senha para qualquer mudança.


Alguém saberia como resolver?

 
Lucas Belkys Carvalho GoncalvesBoa tarde. Não consigo atualizar dados pessoais, pois login pelo google não tem senha, e o site não trata isso quando pede senha para qualquer mudança. Alguém saberia como resolver?
Você já tentou em Recuperar Senha? https://www.mql5.com/pt/auth_forgotten
Novo comentário