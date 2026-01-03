Indicadores: Candle Time End and Spread - página 3

Bethe Goncalves #nao esta deixando alterar a cor. e fundo preto nao aparece.
fig_antonio #Não funcionou mesmo assim.

Acabei de instalar no meu MT5 e, aparentemente, funciona normal:



Você precisa descrever o que está tentando fazer e o que está dando errado para poder obter alguma ajuda. Inclua mensagens relevantes da guia Diário e capturas de tela para facilitar o entendimento do problema.

