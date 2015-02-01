Como criar um robô utilizando a virada da média móvel exponencial de 9 periodos?
angevoyageur:Good Portuguese angevoyageur :)
Olá pessoal. Estou querendo criar um robô utilizando a virada da média móvel exponencial de 9 periodos. Alguém pode me ajudar?
A regra seria o seguinte:
1) se a média 9 virar pra CIMA, marcamos a máxima dessa barra [candle] que virou a média;
=> COMPRA se superar a máxima;
=> saída da posição quando a média vira para baixo e se perder a mínima do candle que gerou a virada da média.
2) se a média 9 virar pra BAIXO, marcamos a mínima dessa barra [candle] que virou a média;
=> VENDA se perder a mínima desse candle;
=> saída da posição quando a média virar pra cima e superar a máxima do candle que gerou a virada.
Na operação sempre ocorrerá a virada de mão.
Grato desde já pela ajuda.