Como criar um robô utilizando a virada da média móvel exponencial de 9 periodos?

Novo comentário
 

Olá pessoal. Estou querendo criar um robô utilizando a virada da média móvel exponencial de 9 periodos. Alguém pode me ajudar?

A regra seria o seguinte:

1) se a média 9 virar pra CIMA, marcamos a máxima dessa barra [candle] que virou a média;
=> COMPRA se superar a máxima;
=> saída da posição quando a média vira para baixo e se perder a mínima do candle que gerou a virada da média.

2) se a média 9 virar pra BAIXO, marcamos a mínima dessa barra [candle] que virou a média;
=> VENDA se perder a mínima desse candle;
=> saída da posição quando a média virar pra cima e superar a máxima do candle que gerou a virada.

Na operação sempre ocorrerá a virada de mão.

Grato desde já pela ajuda.

 

angevoyageur:

Good Portuguese angevoyageur :)
 
YouTrade:
Good Portuguese angevoyageur :)
Novo comentário