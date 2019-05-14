A inteligência artificial para criar EAs está à venda em qualquer lugar?

Olá! Pergunto-me como tudo isto funciona, nomeadamente EAs com inteligência artificial ...
como se faz a auto-aprendizagem, quanta cobertura de todos os tipos de factores de mercado que uma EA pode ter em conta ...
Não tenho dúvidas de que existem especialistas no assunto. Não é um tema fácil de pesquisar na Internet, por isso pergunto aqui)
 
Ver o tópico de aprendizagem da máquina.
 
As abordagens são diferentes, com diferentes graus de insanidade).
 
A Sber já fez um comércio de -2 mil milhões com a sua IA
 
Ouço muitas vezes as pessoas de TI dizerem que uma grande empresa pode fazer tudo o que precisa de fazer. E tentei explicar que o comércio não é uma área em que apenas se contrata pessoas inteligentes e elas constroem uma máquina de impressão de dinheiro. Eles não o percebem), e é esse o resultado.
 
Talvez precisem de ajuda.
 
Não recolher mexericos. Que 2 mil milhões se estabeleceram com outra pessoa. E eles disseram que foi a IA que a perdeu nas cartas.

 
A inteligência artificial não pode vender porque é uma pessoa. Pode ser vendido como um fantoche engenhosamente alaritmizado. Mas, no que diz respeito ao comércio, ainda não vi nenhum.
 
Boa pergunta. Onde comprar alguns cérebros))
 

"... Numa galáxia longínqua, longínqua..."


 
De facto, existe um website de um programador russo... se for permitido lançar links aqui e o moderador me permitir fazê-lo... para que possa olhar... se o moderador não o permitir, então eu não o farei).

