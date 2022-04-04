Como publicar um anuncio de freelancer em ingles?
nao estou conseguindo publicar um anuncio para criação de EA em ingles, fiz o texto em ingles, mas no sistema ele é publicado como em portugues, alguem sabe como alterar isso? obrigado"
