Ignorando combinações de parâmetros na otimização.
Boa tarde.
Estou montando um EA com diversas combinações de parâmetros que não combinam entre si.
Gostaria de poder informar os EA que deveria ignorar estas combinações.
Estou fazendo isso em OnInit() a fim de não entrar no código, porém na hora da otimização ele passa igualmente por estes parâmetros, informando resultado zero, e "poluindo" o resultado da otimização.
Seria possível fazer a otimização ignorar estes parâmetros, ao invés de resultar em zero?
Se a questão é visual; filtra
Quanto a ignorar o teste você pode usar a função
TesterStop()
Assim você criar as condições e caso não sejam atendidas ele irá parar o teste economizando seu tempo.
Se a questão é visual; filtra
Quanto a ignorar o teste você pode usar a função
Assim você criar as condições e caso não sejam atendidas ele irá parar o teste economizando seu tempo.
Bom dia Adailton!
Obrigado pela ajuda. Eu já havia feito esse bloqueio em OnInit() bloqueando o inicio do teste, porém eu gostaria de que estes testes não efetuados não aparecessem no gráfico de otimização.
Ao invés de aparecer zeradas, que fossem realmente ignoradas na apresentação gráfica.
Sabe se é possível?
Bom dia Adailton!
Obrigado pela ajuda. Eu já havia feito esse bloqueio em OnInit() bloqueando o inicio do teste, porém eu gostaria de que estes testes não efetuados não aparecessem no gráfico de otimização.
Ao invés de aparecer zeradas, que fossem realmente ignoradas na apresentação gráfica.
Sabe se é possível?
Eu desconheço, para mim é suficiente para o teste e quando exportar o arquivo, se desejar trabalhar no excel, filtrar àquilo que não desejo levar.
Se encontrar algo, compartilha.
Boa sorte por aí.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Boa tarde.
Estou montando um EA com diversas combinações de parâmetros que não combinam entre si.
Gostaria de poder informar os EA que deveria ignorar estas combinações.
Estou fazendo isso em OnInit() a fim de não entrar no código, porém na hora da otimização ele passa igualmente por estes parâmetros, informando resultado zero, e "poluindo" o resultado da otimização.
Seria possível fazer a otimização ignorar estes parâmetros, ao invés de resultar em zero?