Sobre Backtest(offline) e formação de candles

Noto que nos backtestes a formação dos cadles são com poucos ticks (Deve ser para economizar recursos), ja no mercado real para formar um candles são varios ticks.

Há a possibilidade de que no backtest (Não estando com o mercado aberto em tempo real) o grafico seja formado por candles baseados na real, com ticks reais para a formação dos candles?

Minha estratégia é de scalpe, e em backtest os saltos são grandes demais dentro dos candles, sendo que ainda minha estratégia é em renko.

Obrigado.

 
Roger TheBad:

Boa noite.

Realmente, por conta da quantidade de dados não são usados todos os ticks.

Já deu uma olhada no manual no link abaixo?



 
Roger TheBad:

Você é quem define o Tipo de Backtest deve ser feito.

Releia a documentação.



