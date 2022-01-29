Sobre Backtest(offline) e formação de candles
Noto que nos backtestes a formação dos cadles são com poucos ticks (Deve ser para economizar recursos), ja no mercado real para formar um candles são varios ticks.
Há a possibilidade de que no backtest (Não estando com o mercado aberto em tempo real) o grafico seja formado por candles baseados na real, com ticks reais para a formação dos candles?
Minha estratégia é de scalpe, e em backtest os saltos são grandes demais dentro dos candles, sendo que ainda minha estratégia é em renko.
Obrigado.
Você é quem define o Tipo de Backtest deve ser feito.
Releia a documentação.
