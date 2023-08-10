Diferença de 61 pontos no SL. Como confirmo se isso é um Slippage de fato ? - página 2
Nao permite, o deviation como voce disse eh para execucao instantanea ou a pedido e eles sao ignorados quando se passa por uma exchange.
Ricardo, isso significa que, operando na B3, que é uma exchange, não vai fazer nenhuma diferença o valor preenchido (ou não preenchido) no parâmetro deviation?
Pelo que verifiquei aqui na documentação, parece ser isso mesmo, pois o deviation não é mencionado nem entre os parâmetros obrigatórios e nem entre os opcionais:
Só que, pelo que já experimentei, não dá nenhum erro se especificarmos ele no TradeRequest.
Talvez ele seja simplesmente ignorado.
