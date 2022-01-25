Duvidas técnicas sobre MT5+VPS ou MT5+DMA4

Pessoal 

Em breve quero testar dois EAs em contas  reais em duas corretoras diferentes onde ambas oferecem o famoso MT5+DMA4 + corretagem grátis com RPL.

Alguém conseguiria me explicar quais as vantagens de cada um e como funciona o transito de dados entre um VPS e a B3?

Quais são os riscos de cada plataforma, se uma trava mais e a outra não, enfim..


Grato e bom domingo a todos.

 
Quais são as 2 que oferecem DMA4?

E, faça a SUA Lição de Casa... Você quer um curso via Fórum, é isso?

Traga dúvidas pontuais.

 
Olá Flavio

As duas são Modal e Genial. Como vc me forçou a pesquisar, e agradeço por isso, andei pesquisando e deu a entender que o DMA4 é uma estrutura ligada direto a B3 onde sua ordem sai do MT5, passa pelo OMS e cai no DMA4. Perguntei sobre travamentos pois recentemente, tentei executar algumas ordens manuais na Modal  pelo MT5 e as ordens não eram acatadas. Entrei em contato com um atendente e o mesmo informou que o MT5 estava apresentando problemas. Ai pensei, hmm MT5+DMA4 travando, seiii. Será que se fosse dentro de um VPS, problemas como estes seriam evitáveis ou menos frequente? Enfim...

 
Perfeito Josué!

Aqui no Brasil só dando cabeçadas é que conseguimos aprender, infelizmente...

VPS só corta o caminho da ordem até o servidores de ordens do MT5. Ao invés das ordens saírem da sua casa elas sairão de um servido mais próximo à B3. Claro, depende de onde está o servidor.

MAS, isso não resolverá o problema, já que a confusão está na própria infraestrutura da corretora. E, ninguém sabe como é o mapa dessa infra, principalmente se adicionarmos a camada de RLP (caso você esteja usando). Ninguém nos conta sobre isso, já tentei de todas as formas entender esse "mapa", mas não consegui nada...

Diferente de um Tryd ou um ProfitChart, o MT5 funciona assim:



;)

 
E, não sabia que a Genial tinha DMA4... Tem certeza? não encontrei nada no site deles...
 
Flavio Jarabeck #:
E, não sabia que a Genial tinha DMA4... Tem certeza? não encontrei nada no site deles...
Ate onde sei eh DMA2, mas como o servidor de VPS configurado certinho mostra um ping bem baixo, lembro que ganhava da Modal. Eu nao cheguei a testar porque nao dava pra ficar de swing na epoca.
 
