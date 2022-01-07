Ordem abrindo acima do pedido
Boa noite, Estou com um problema na conta demo na moeda USD/YEN. Tem vez que quando executo a abertura de uma ordem ela sempre abre acima do valor do mercado.
EXEMPLO: Mercado esta em 115.800 eu abro a ordem, invés dele abrir nesse valor, ele abre acima 115.900. Sempre me deixando negativo e quando o mercado bate os 115.900 eu estou um pouco negativo ainda, acontece com mais alguem isto? como resolvo ?
Bid ou Ask?
Você não explicou.
Você sabe a diferença entre BID e ASK?
Boa noite, Estou com um problema na conta demo na moeda USD/YEN. Tem vez que quando executo a abertura de uma ordem ela sempre abre acima do valor do mercado.
EXEMPLO: Mercado esta em 115.800 eu abro a ordem, invés dele abrir nesse valor, ele abre acima 115.900. Sempre me deixando negativo e quando o mercado bate os 115.900 eu estou um pouco negativo ainda, acontece com mais alguem isto? como resolvo ?
Rapaz, é o que o Flavio disse. Isso é o que se chama spread, é o lucro da corretora. Você compra pelo preço mais alto e vende pelo mais baixo, para você ter essa diferença no gráfico é só apertar F8 e selecionar as duas linhas. No amazon tem um livro muito bom que se chama "como viver de forex" que vai te dar essa base como o mercado funciona.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Boa noite, Estou com um problema na conta demo na moeda USD/YEN. Tem vez que quando executo a abertura de uma ordem ela sempre abre acima do valor do mercado.
EXEMPLO: Mercado esta em 115.800 eu abro a ordem, invés dele abrir nesse valor, ele abre acima 115.900. Sempre me deixando negativo e quando o mercado bate os 115.900 eu estou um pouco negativo ainda, acontece com mais alguem isto? como resolvo ?