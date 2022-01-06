Compilado mas não abre!!! - página 2

Huddson #:
Fala Ricardo!!!
Estranho, aparece só três indicadores sendo que já baixei muitos... Mas não aparece!!!!

O backup q vc fez foi do arquivo mq5 (código fonte) do indicador?

 

Daniel D. #:

Obrigado por responder Daniel!!!!
Então, se você quer dizer que o arquivo descompilado é o arquivo mq5, sim...
Ele não veio com o código fonte, ele já baixa e instala direto na plataforma!!!!
 
Huddson #:
Então Huddson, copiar e colar os indicadores não adianta mesmo.

Indicadores baixados do market, quando formata a máquina ou troca de máquina precisam ser baixados novamente.

Se vc entrar no site, se não me engano tem uma parte com os indicadores q vc já baixou na sua conta (uhm... E será q vc não tem mais de uma conta?).

Talvez por lá vc consiga clicar em baixar, abrir com o mt5 e fazer o download.

No market antigo do mt5 também tinha uma parte assim, mas me parece que nessa nova versão não tem.

https://www.mql5.com/pt/users/SEU_USUARIO/market

Aqui tem a lista de indicadores que já baixei pelo market e o número de ativações disponíveis.

Ricardo Branco #:
