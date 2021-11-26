Limpar gráfico do EA
Quando tenho mais um EA operando, a linha tracejadas da entrada aparecem em todos os gráficos....
Como faço para cada gráfico aparecer apenas a sua ordem de seu EA
Se o ativo é mesmo, os trades nele são refletidos de acordo como ocorreram... é o comportamento básico do MT5. Se você montar o seu critério programando um EA ou etc... você poderá segregar isso...
Ou, use mais de uma corretora.
É princípio básico de operação em uma corretora / ativo.
Quando tenho mais um EA operando, a linha tracejadas da entrada aparecem em todos os gráficos....
Como faço para cada gráfico aparecer apenas a sua ordem de seu EA
Pessoal obrigado pelas resposta, mas acho que não fui claro em minha duvida, segue foto abaixo exemplificando:
EA esquerda é o vilelaone o da direita é o meu próprio, reparem que as linhas "verdes" de entrada aparecem apenas no grafico da direita, o vilela(esquerda) trata isso de alguma forma....queria entender como posso tratar isso
Pessoal obrigado pelas resposta, mas acho que não fui claro em minha duvida, segue foto abaixo exemplificando:
EA esquerda é o vilelaone o da direita é o meu próprio, reparem que as linhas "verdes" de entrada aparecem apenas no grafico da direita, o vilela(esquerda) trata isso de alguma forma....queria entender como posso tratar isso
Ola, realmente tava difícil de entender.
Por progamação você inibe <mostrar níveis de negociação> e usando o MAGIC você pode criar os objetos gráficos para SL/TP do seu EA.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Quando tenho mais um EA operando, a linha tracejadas da entrada aparecem em todos os gráficos....
Como faço para cada gráfico aparecer apenas a sua ordem de seu EA