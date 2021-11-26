Limpar gráfico do EA

Quando tenho mais um EA operando, a linha tracejadas da entrada aparecem em todos os gráficos....

Como faço para cada gráfico aparecer apenas a sua ordem de seu EA

 
Se o ativo é mesmo, os trades nele são refletidos de acordo como ocorreram... é o comportamento básico do MT5. Se você montar o seu critério programando um EA ou etc... você poderá segregar isso...

Ou, use mais de uma corretora.

É princípio básico de operação em uma corretora / ativo.

 
Bem, automaticamente não tem como.
Vc vai precisar primeiro pedir para não adicionar o histórico no gráfico (isso para não aparecer nada) e no código do seu EA vai precisar criar os objetos via código, podendo inclusive escolher cores diferentes da default, por exemplo.

Mas... O EA vai ter que criar as linhas olhando o histórico dos tardes.

Sucesso e bons trades.
 

Pessoal obrigado pelas resposta, mas acho que não fui claro em minha duvida, segue foto abaixo exemplificando:


EA esquerda é o vilelaone o da direita é o meu próprio, reparem que as linhas "verdes" de entrada aparecem apenas no grafico da direita, o vilela(esquerda) trata isso de alguma forma....queria entender como posso tratar isso

 
Ola, realmente tava difícil de entender. 

Por progamação você inibe <mostrar níveis de negociação> e usando o MAGIC você pode criar os objetos gráficos para SL/TP do seu EA.

