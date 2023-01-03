MERCADO NÃO PERMITIDO

Boa tarde, opero na MT5 com a ferramenta virtual trade pad one click trading panel. Apareceu esta mensagem: Comercio não permitido! Botão algotrading! verifique isso! Negociar com EA no seu servidor é proibido. Peço por gentileza alguém me ajude. Dede já agradeço

 
Em primeiro lugar, verifique a possibilidade de negociar no seu servidor!

Pergunte ao seu corretor: É possível negociar no seu corretor usando consultores?

Verifique se o botão AutoTrade está habilitado no terminal e no EA:




Faça perguntas sobre o programa nas discussões do mercado onde você comprou o programa.\


 
Boa tarde Vladislav, poderia me enviar o tutorial de preenchimento da boleta vtp? a parte de position eu sei. preciso de saber como preenche a parte de order. envia para mim uma foto do preenchimento  ( order )  com dois contratos. me ajuda aí.  
