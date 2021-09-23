como Reverter da versao beta para ultima versão estável do MT5?

Novo comentário
 

Olá pessoal!

Estava usando a versão estável 2981, de 21 de junho de 2021, entretanto, atualizei para a Beta e não gostei. Como faço para reverter para a versão anterior (2981)? 

Já tentei varias formas mas não consegui, estou quase desinstalando tudo e instalando de novo.

 - versao de antes: versao 5.00 build 2081(21 de jun de 2021)

- versao que esta agora: versao 5.00 build 3042(17 set de 2021 

Alguém que possa me ajudar? desde já agradeço

 
4W:

Olá pessoal!

Estava usando a versão estável 2981, de 21 de junho de 2021, entretanto, atualizei para a Beta e não gostei. Como faço para reverter para a versão anterior (2981)? 

Já tentei varias formas mas não consegui, estou quase desinstalando tudo e instalando de novo.

 - versao de antes: versao 5.00 build 2081(21 de jun de 2021)

- versao que esta agora: versao 5.00 build 3042(17 set de 2021 

Alguém que possa me ajudar? desde já agradeço


Tenta clicar nesse menu.

 

Boa tarde !


Precisa pegar os arquivos da versão estável neste caminho C:\Arquivos de Programa\pasta do metatrader e copiar para a versão com erro de Invalid .EX5.

Novo comentário