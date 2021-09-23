como Reverter da versao beta para ultima versão estável do MT5?
4W:
Olá pessoal!
Estava usando a versão estável 2981, de 21 de junho de 2021, entretanto, atualizei para a Beta e não gostei. Como faço para reverter para a versão anterior (2981)?
Já tentei varias formas mas não consegui, estou quase desinstalando tudo e instalando de novo.
- versao de antes: versao 5.00 build 2081(21 de jun de 2021)
- versao que esta agora: versao 5.00 build 3042(17 set de 2021
Alguém que possa me ajudar? desde já agradeço
Tenta clicar nesse menu.
Boa tarde !
Precisa pegar os arquivos da versão estável neste caminho C:\Arquivos de Programa\pasta do metatrader e copiar para a versão com erro de Invalid .EX5.
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá pessoal!
Estava usando a versão estável 2981, de 21 de junho de 2021, entretanto, atualizei para a Beta e não gostei. Como faço para reverter para a versão anterior (2981)?
Já tentei varias formas mas não consegui, estou quase desinstalando tudo e instalando de novo.
- versao de antes: versao 5.00 build 2081(21 de jun de 2021)
- versao que esta agora: versao 5.00 build 3042(17 set de 2021
Alguém que possa me ajudar? desde já agradeço