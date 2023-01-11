não consigo criar sinal no mtd5
Vinicius de Oliveira #:Tentei mais da falha na autorização . Obg pela dica
Aparece sim:
OK, só mais uma pergunta: você já tentou escrever o nome da corretora "FXWinning-Live", mesmo sem aparecer na relação?
Pergunto isso porque percebi que outras pessoas já incluíram sinais dessa corretora, então deve dar certo . . .
Vinicius de Oliveira #:aparece > Servidor da corretora invalido, estranho por que realmente existe sinais desse servidor da corretora
Vanderson Porangaba Reis #:Cara, perguntar voce nao estaria confundindo a sua senha de login no mt5 com a senha do sinal ne? A senha do sinal eh uma de somente leitura, tu pode trocar logando no seu mt5 indo em opcoes -> servidor -> alterar senha -> marcar a opcao alterar senha investidor e dai embaixo tu coloca a senha que o sinal vai usar.
ja fiz esse procedimento, nao entendo por que nao aparece a opçao da corretora, obg pela dica !!!
estou com o mesmo problema, é como se a corretora não estivesse mais na base de dados pra sinais, o estranho é que tem gente que conseguiu criar antes.
O meu também não aparece "FxWinning-Live" para MT5, parece que a corretora retirou para se evitar a cópia dos sinais dele
não consigo criar sinal no mtd5,
nao aprece a opção da corretora FXWinning-Live