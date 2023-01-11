não consigo criar sinal no mtd5

não consigo criar sinal no mtd5,

nao aprece a opção da corretora FXWinning-Live 

 
Vanderson Porangaba Reis:

Aparece sim:


 
Ah sim essas duas opções aparecem no MT4, mais a opção  que procuro é  no MT5 com nome →  FXWinning-Live 
 
Tentei mais da falha na autorização . Obg pela dica 
Screenshot_20210917-085650_Internet.jpg  161 kb
 
Tentei mais da falha na autorização . Obg pela dica 

OK, só mais uma pergunta: você já tentou escrever o nome da corretora "FXWinning-Live", mesmo sem aparecer na relação?


Pergunto isso porque percebi que outras pessoas já incluíram sinais dessa corretora, então deve dar certo . . .

 
aparece > Servidor da corretora invalido, estranho por que realmente existe sinais desse servidor da corretora
 
Cara, perguntar voce nao estaria confundindo a sua senha de login no mt5 com a senha do sinal ne? A senha do sinal eh uma de somente leitura, tu pode trocar logando no seu mt5 indo em opcoes -> servidor -> alterar senha -> marcar a opcao alterar senha investidor e dai embaixo tu coloca a senha que o sinal vai usar.
 
Cara, perguntar voce nao estaria confundindo a sua senha de login no mt5 com a senha do sinal ne? A senha do sinal eh uma de somente leitura, tu pode trocar logando no seu mt5 indo em opcoes -> servidor -> alterar senha -> marcar a opcao alterar senha investidor e dai embaixo tu coloca a senha que o sinal vai usar.

ja fiz esse procedimento, nao entendo por que nao aparece a opçao da corretora, obg pela dica !!!

estou com o mesmo problema, é como se a corretora não estivesse mais na base de dados pra sinais, o estranho é que tem gente que conseguiu criar antes.
 
O meu também não aparece "FxWinning-Live" para MT5, parece que a corretora retirou para se evitar a cópia dos sinais dele
