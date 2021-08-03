vps do mt5
ola fiz um pagamento de uma vps do mt5 em quanto tempo demora para liberar a vps para mim?
Olá!
Qual a forma de pagamento?
Boleto e Loterica têm um período pra processamento que não deve ser superior a 24 horas . . .
Os outros métodos de pagamento liberam imediatamente . . .
foi no boleto mais ja recebi fui ver e demora em torno de 24 hrs a 48
Olá!
Qual a forma de pagamento?
Boleto e Loterica têm um período pra processamento que não deve ser superior a 24 horas . . .
Os outros métodos de pagamento liberam imediatamente . . .
tire uma duvida se vc souber tentei rodar um robô na vps do mt5 mais esta dando erro 5004 na vps, será que e configuração ou e o robô mesmo que não roda na vps?
tire uma duvida se vc souber tentei rodar um robô na vps do mt5 mais esta dando erro 5004 na vps, será que e configuração ou e o robô mesmo que não roda na vps?
Bom dia!
Erro 5004:
O robô está tentando abrir algum arquivo e não dá certo. Se esse é um robô de terceiros, pode ser algum tipo de bloqueio de segurança. Se for esse o caso, tem que contatar o desenvolvedor . . .
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso