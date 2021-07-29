Estou tentando por o VPS em um dos meus Robôs e aparece essa mensagem "falha na migração verifique o log da plataforma" alguém sabe como resolver?

piazaolffb:
Boa tarde!


Precisa ver a mensagem de erro na guia Diário da plataforma (em Caixa de Ferramentas): . . .


. . . Ou na guia Diário da seção VPS:


