Estou tentando por o VPS em um dos meus Robôs e aparece essa mensagem "falha na migração verifique o log da plataforma" alguém sabe como resolver?
Estou tentando por o VPS em um dos meus Robôs e aparece essa mensagem "falha na migração verifique o log da plataforma" alguém sabe como resolver?
piazaolffb:
Estou tentando por o VPS em um dos meus Robôs e aparece essa mensagem "falha na migração verifique o log da plataforma" alguém sabe como resolver?
Estou tentando por o VPS em um dos meus Robôs e aparece essa mensagem "falha na migração verifique o log da plataforma" alguém sabe como resolver?
Boa tarde!
Precisa ver a mensagem de erro na guia Diário da plataforma (em Caixa de Ferramentas): . . .
. . . Ou na guia Diário da seção VPS:
Mais informações:
Seleção do servidor - Hospedagem virtual para funcionamento 24/7 - Ajuda para o MetaTrader 5
Migração - Hospedagem virtual para funcionamento 24/7 - Ajuda para o MetaTrader 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se