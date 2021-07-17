Stop Móvel versus ajustes no Stop Loss
Olá pessoal,
Tenho uma dúvida de iniciante: Pelo que li até agora, uma ordem de trailing stop "mora" no meu terminal e só é enviada ao servidor MT5 da corretora quando o gatilho é disparado. Uma ordem pendente de stop, por sua vez, "mora" no servidor MT5 da corretora e é enviada à B3 como ordem a mercado quando o preço toca o gatilho.
Pensando em tolerância a falhas, qual é o problema em emitir uma ordem de SELL STOP ou BUY STOP (que estará no DOM MT5 do broker) e ficar ajustando os níveis de disparo desta cada vez que surge um novo máximo na direção do meu trade?
Oi José,
Os stops associados a uma posição não são disparados pelo TERMINAL MT5 mas sim pelo SERVIDOR MT5 , e as ordens pendentes SELL LIMIT e BUY LIMITE ficam no book da B3, quanto ao SELL STOP ou BUY STOP são gatilhos que ficam no SERVIDOR MT5.
Certo, certo... Obrigado Rogério, então, só pra reiterar:
É mais seguro, pra sair de uma posição, enviar uma ordem SELL STOP que vai ficar no servidor da corretora e ir mudando o valor do gatilho dela conforme o preço anda a favor do trade do que ficar com um trailing stop no terminal local, certo?
A propósito: opero swing e estou testando a intregração do meu sistema escrito em Python com o MT5...
José Luis,
se você já tem o SL colocado pelo seu traling stop para que você quer o SELL STOP é uma redundância desnecessária e complicada....
Acho que me expressei mal, @Rogerio Giannetti Torres, queria era saber qual deles é mais tolerante a falhas, ou um ou outro, imagino que o SELL STOP seja melhor fois fica no servidor da corretora...
José Luis.
Os stops SL/TP de uma posição, não são disparados pelo TERMINAL MT5 mas sim pelo SERVIDOR MT5... O terminal pode "cair" que o stop ao ser atingido vai ser executado.
PS: O BUY STOP e SELL STOP são usados em estratégias de rompimento , pois se você emitir uma ordem BUY LIMIT acima do ASK ou ordem SELL LIMIT abaixo do BID a ordem é executada imediatamente.
Obrigado pela paciência Rogério! O que você explicou está claro pra mim agora , mas e quanto ao trailing stop? Quando ele vai efetivamente pra B3?
Boa noite!
Princípios gerais - Operações comerciais - Ajuda para o MetaTrader 5
Bom dia,
Sua pergunta não tem sentindo pois TRAILING STOP é um processo, que é executado no TERMINAL MT5 que modifica o STOP LOSS conforme o lucro do trading vai subindo. E como eu disse antes, o STOP LOSS é um gatilho executado no SERVIDOR e é este quem emite a ordem para a B3.
Obviamente se TERMINAL MT5 cair o processo de TRAILING cai junto, mas se o último SL que está no SERVIDOR for atingido a ordem vai ser disparada.
