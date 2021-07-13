Prioridade no Calendário Econômico

Olá,

no calendário econômico

temos este item na data de hoje...


https://br.investing.com/economic-calendar/core-cpi-56



Importância 3 pelo site, porém pelo calendário do MQL5 tem importância 2 e me parece que está dobrado no MQL5 isto.


Alguém sabe o porque desta distorção...


Desde já agradeço.

Bom dia!


Pois é . . . nesse outro site eles também estão classificados como de alto impacto no mercado, e pela movimentação gerada nos gráficos, parece ser a classificação mais adequada:

Chart EURUSD, M30, 2021.07.13 13:21 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

