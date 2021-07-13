Prioridade no Calendário Econômico
Cláudio Müller:
Olá,
no calendário econômico
temos este item na data de hoje...
https://br.investing.com/economic-calendar/core-cpi-56
Importância 3 pelo site, porém pelo calendário do MQL5 tem importância 2 e me parece que está dobrado no MQL5 isto.
Alguém sabe o porque desta distorção...
Desde já agradeço.
Bom dia!
Pois é . . . nesse outro site eles também estão classificados como de alto impacto no mercado, e pela movimentação gerada nos gráficos, parece ser a classificação mais adequada:
