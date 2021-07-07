Histórico de ativos no MT5
ary18:
Gostaria de saber se tem como usar o histórico de um ativo para fazer os teste de um robo..
Gostaria de saber se tem como usar o histórico de um ativo para fazer os teste de um robo..
EX: preciso do histórico do mini índice eu só consigo testar o robô no contrato atual, gostaria de testar nos antigos como faço, se eles não aparecem para mim mais ?
Force a digitação deles no quadro de ativos... Depois use no EA...
E lembre-se de redigitar quando reabrir o MT5, pois ele mata a sua inclusão...
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Gostaria de saber se tem como usar o histórico de um ativo para fazer os teste de um robo..
EX: preciso do histórico do mini índice eu só consigo testar o robô no contrato atual, gostaria de testar nos antigos como faço, se eles não aparecem para mim mais ?