Histórico de ativos no MT5

Gostaria de saber se tem como usar o histórico de um ativo para fazer os teste de um robo..
EX: preciso do histórico do mini índice eu só consigo testar o robô no contrato atual, gostaria de testar nos antigos como faço, se eles não aparecem para mim mais ?

 
Force a digitação deles no quadro de ativos... Depois use no EA...

E lembre-se de redigitar quando reabrir o MT5, pois ele mata a sua inclusão...

