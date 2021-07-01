Sinal MQL5
Olá Jorge,
verifique se a senha de investidor está informada corretamente e tente nova "sincronização" até aparecer as msg mostradas abaixo:
Olá Rogerio, agradeço sua atenção em responder.
A senha está correta, já verifiquei, inclusive as movimentações da conta estão disponíveis para consulta.
No entanto, dessa forma que esta aparecendo para mim.
Eu consultei seu sinal agora, é muito estranho, não é o caso de sinal novo pois já tem 4 semanas... não sei mais como ajudar.
Eu também não sei onde mais recorrer.
Apenas esse Forum que tem para consulta.
Vou aguardar que alguém que saiba possa ajudar.
Abrigado pela força.
Acessei o sinal, ambos estão disponíveis par assinatura.
Tens que cuidar as informações que vem na lateral esquerda. Algumas
