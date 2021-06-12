Exportar histórico do Testador de Estratégias

Bom dia!

Sou iniciante no MT5, estou fazendo backtest de uma estratégia e preciso copiar as operações para o Excel pra analisar.

Estou digitando tudo, mas vou demorar um século. Pesquisei na internet uma forma de automatizar isso e não achei.

Se alguém puder me indicar uma forma de conseguir isso, ficarei muito grato.

Abs

 
Olá,

abra o histórico ==> botão direito ==> selecione o relatório.


 
Obrigado pela dica Rogério. Mas, aí eu consigo o relatório das operações atuais.

No testador de estratégias não aparece essa opção.

 
Implente em seu EA uma rotina para gravar um arquivo TXT com as informações que vc precisa. Depois importe este arquivo no Excel. 

    
    
    
int arq_Handle;

// no OnInit
arq_Handle = FileOpen("arquivo.txt",FILE_SHARE_READ|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT);
FileSeek(arq_Handle,0,SEEK_END);


// no OnDeinit
FileClose(arq_Handle);


// 
v_arq = var_1 + ";" + var_2 + ";" + .....  
FileWrite(arq_Handle,v_arq);
FileFlush(arq_Handle);


 
Oh Cid

no testador você também tem os registros e a opção para exportar para relatórios.


 
Perfeito! Agora sim.

Muito obrigado Rogério e a todos pela ajuda.

