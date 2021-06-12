Exportar histórico do Testador de Estratégias
Bom dia!
Sou iniciante no MT5, estou fazendo backtest de uma estratégia e preciso copiar as operações para o Excel pra analisar.
Estou digitando tudo, mas vou demorar um século. Pesquisei na internet uma forma de automatizar isso e não achei.
Se alguém puder me indicar uma forma de conseguir isso, ficarei muito grato.
Abs
Olá,
abra o histórico ==> botão direito ==> selecione o relatório.
Obrigado pela dica Rogério. Mas, aí eu consigo o relatório das operações atuais.
No testador de estratégias não aparece essa opção.
int arq_Handle; // no OnInit arq_Handle = FileOpen("arquivo.txt",FILE_SHARE_READ|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT); FileSeek(arq_Handle,0,SEEK_END); // no OnDeinit FileClose(arq_Handle); // v_arq = var_1 + ";" + var_2 + ";" + ..... FileWrite(arq_Handle,v_arq); FileFlush(arq_Handle);
Oh Cid
no testador você também tem os registros e a opção para exportar para relatórios.
Perfeito! Agora sim.
Muito obrigado Rogério e a todos pela ajuda.
