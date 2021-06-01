Meus suportes e resistências traçados sempre somem quando desligo o computador

Sempre quando desligo o computador e preciso no outro dia ligar o computador novamente e abrir a plataforma, minhas linhas de suportes e resistencias traçadas no dia anterior desaparecem. Como faço para salva-los?
 
Lucas Nuss:

Lucas 

use os perfis para fazer isso. Os perfis guardam todos os gráficos abertos da sessão, abaixo um exemplo de um perfil meu de nome "IEE", ele contém todos os ativos que compõe o IEE.

O perfil padrão tem nome "default", se não constar na lista, salve um com esse nome. Isso corrige o seu problema do perfil "default" ser um perfil "limpo".


 
Perfeito, matou minha dúvida. Muito obrigado
