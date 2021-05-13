Erro indicador via Market

BOA NOITE PESSOAL  ESTAVA TENTANDO  REALIZAR DOWNLOAD VIA  ABA MARKET  PORÉM MESMO APÓS O DOWNLOAD, O TERMINAL APRESENTA UM TIPO DE ERRO RESULTANDO EM UMA BARULHO,

QUANDO VOU NA ABA (NAVEGAÇÃO>INDICADORES>MERCADADO) PARA VERIFICAR OS INDICADORES NA ABA MARKET, O MESMO NÃO APARECE PARA MIM. ALGUM EXPERT PODE ME AJUDAR?? POR FAVOR 

 
Boa noite!




1. Você fez login na Comunidade MQL5? (onde está destacado de azul)

2. Você pesquisou pelo nome correto do indicador? (onde está destacado de vermelho)

 
Bom dia, amigo, esse problema também aconteceu comigo, mesmo logado no mql5 não baixava nada. S´resolveu quando mudei para windows 64bits, acho que deixaram de dar suporte ao 32bits. Espero ter ajudado.
 
Bom dia, amigo, esse problema também aconteceu comigo, mesmo logado no mql5 não baixava nada. S´resolveu quando mudei para windows 64bits, acho que deixaram de dar suporte ao 32bits. Espero ter ajudado.

Sim, está correto. E se for esse o problema, deve ocorrer esse erro ao tentar baixar pelo MetaTrader: (www.mql5.com:443 send failed [426: ]).

