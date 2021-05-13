Erro indicador via Market
MDSGAMBIT:
BOA NOITE PESSOAL ESTAVA TENTANDO REALIZAR DOWNLOAD VIA ABA MARKET PORÉM MESMO APÓS O DOWNLOAD, O TERMINAL APRESENTA UM TIPO DE ERRO RESULTANDO EM UMA BARULHO,
QUANDO VOU NA ABA (NAVEGAÇÃO>INDICADORES>MERCADADO) PARA VERIFICAR OS INDICADORES NA ABA MARKET, O MESMO NÃO APARECE PARA MIM. ALGUM EXPERT PODE ME AJUDAR?? POR FAVOR
Boa noite!
1. Você fez login na Comunidade MQL5? (onde está destacado de azul)
2. Você pesquisou pelo nome correto do indicador? (onde está destacado de vermelho)
Bom dia, amigo, esse problema também aconteceu comigo, mesmo logado no mql5 não baixava nada. S´resolveu quando mudei para windows 64bits, acho que deixaram de dar suporte ao 32bits. Espero ter ajudado.
Sergio Pereira:
Bom dia, amigo, esse problema também aconteceu comigo, mesmo logado no mql5 não baixava nada. S´resolveu quando mudei para windows 64bits, acho que deixaram de dar suporte ao 32bits. Espero ter ajudado.
Bom dia, amigo, esse problema também aconteceu comigo, mesmo logado no mql5 não baixava nada. S´resolveu quando mudei para windows 64bits, acho que deixaram de dar suporte ao 32bits. Espero ter ajudado.
Sim, está correto. E se for esse o problema, deve ocorrer esse erro ao tentar baixar pelo MetaTrader: (www.mql5.com:443 send failed [426: ]).
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
BOA NOITE PESSOAL ESTAVA TENTANDO REALIZAR DOWNLOAD VIA ABA MARKET PORÉM MESMO APÓS O DOWNLOAD, O TERMINAL APRESENTA UM TIPO DE ERRO RESULTANDO EM UMA BARULHO,
QUANDO VOU NA ABA (NAVEGAÇÃO>INDICADORES>MERCADADO) PARA VERIFICAR OS INDICADORES NA ABA MARKET, O MESMO NÃO APARECE PARA MIM. ALGUM EXPERT PODE ME AJUDAR?? POR FAVOR