Desenvolvedor sumiu

Novo comentário
 

Olá!


Fiz uma encomenda de EA e fiz todo o processo até o ponto onde o desenvolvedor sumiu e não entra no site desde 02/03/21. Já fiz a solicitação de arbitragem já que ele não me enviou nem uma demonstração do EA, o prazo para entrega já acabou e ele não responde mais.

O meu problema é que a arbitragem já está rolando desde 05/04/21 e até agora não aconteceu nada. Alguém pode me ajudar? Já li como que funciona e mesmo assim estou perdida. 

 
Olá Bernardi!
Poderia dizer quais são os ativos da arbitragem?
Se não quiser publicar, me mande mensagem no particular.

Att

Airton
 
Airton Gomes Finoti:
Olá Bernardi!
Poderia dizer quais são os ativos da arbitragem?
Se não quiser publicar, me mande mensagem no particular.

Att

Airton
O desenvolvedor pegou o trabalho e não respondeu mais. Ele simplesmente pegou o trabalho e sumiu. Não respondeu as mensagens, não entregou o programa nem uma demonstração do EA e o prazo já encerrou e não consigo mais contato. Ele sumiu!
 
Kizicissiane Bernardi:
O desenvolvedor pegou o trabalho e não respondeu mais. Ele simplesmente pegou o trabalho e sumiu. Não respondeu as mensagens, não entregou o programa nem uma demonstração do EA e o prazo já encerrou e não consigo mais contato. Ele sumiu!

Olá,

vai lá no seu perfil e abra um ticket de serviço.


 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá,

vai lá no seu perfil e abra um ticket de serviço.


Obrigada! Irei abrir!! 
Novo comentário