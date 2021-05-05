Desenvolvedor sumiu
Olá Bernardi!
Poderia dizer quais são os ativos da arbitragem?
Se não quiser publicar, me mande mensagem no particular.
Att
Airton
Airton Gomes Finoti:O desenvolvedor pegou o trabalho e não respondeu mais. Ele simplesmente pegou o trabalho e sumiu. Não respondeu as mensagens, não entregou o programa nem uma demonstração do EA e o prazo já encerrou e não consigo mais contato. Ele sumiu!
Kizicissiane Bernardi:
Olá,
vai lá no seu perfil e abra um ticket de serviço.
Rogerio Giannetti Torres:Obrigada! Irei abrir!!
Olá!
Fiz uma encomenda de EA e fiz todo o processo até o ponto onde o desenvolvedor sumiu e não entra no site desde 02/03/21. Já fiz a solicitação de arbitragem já que ele não me enviou nem uma demonstração do EA, o prazo para entrega já acabou e ele não responde mais.
O meu problema é que a arbitragem já está rolando desde 05/04/21 e até agora não aconteceu nada. Alguém pode me ajudar? Já li como que funciona e mesmo assim estou perdida.