AJUDA, POR FAVOR. Volume em Ticks/Negócios não atualiza.

Prezados,


   Criei no MT5 um Ativo customizado (Custom Symbol) com base em dois contratos futuros e/ou ações da B3/Brasil. Por exemplo: Formula1 = ("WDOJ21" + "DOLJ21")/2  ; Formula2 = (PETR3/PETR4).

   Assim que aberto o gráfico obtenho os dados do volume em tick (negócios), mas infelizmente, esses dados não atualizam após a abertura do gráfico. As formas para obter essa atualização são: solicitando uma "Atualização", ou mudando tempo gráfico. O mesmo acontece em 3 corretoras diferentes, e não há mensagens de erros.

   Venho há algum tempo procurando uma solução para o problema, mas não obtive sucesso.

   Alguém tem alguma ideia de solução para o problema, por favor?


Muito obrigado desde já, Jayme.

 
Bom dia, estou com o mesmo problema.

 
Jose Ricardo Da Silva Leite:

Bom dia, estou com o mesmo problema.

Olá

Só deu certo comigo quando eu criei  o CUSTOM dando COPY FROM PETR3 como partida. Obviamente o volume real não existe e o volume em tick é referente a PETR3.


