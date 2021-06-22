AJUDA, POR FAVOR. Volume em Ticks/Negócios não atualiza.
Prezados,
Criei no MT5 um Ativo customizado (Custom Symbol) com base em dois contratos futuros e/ou ações da B3/Brasil. Por exemplo: Formula1 = ("WDOJ21" + "DOLJ21")/2 ; Formula2 = (PETR3/PETR4).
Assim que aberto o gráfico obtenho os dados do volume em tick (negócios), mas infelizmente, esses dados não atualizam após a abertura do gráfico. As formas para obter essa atualização são: solicitando uma "Atualização", ou mudando tempo gráfico. O mesmo acontece em 3 corretoras diferentes, e não há mensagens de erros.
Venho há algum tempo procurando uma solução para o problema, mas não obtive sucesso.
Alguém tem alguma ideia de solução para o problema, por favor?
Muito obrigado desde já, Jayme.
Bom dia, estou com o mesmo problema.
