Saque

Novo comentário
 
Quero sacar meu capital 
 
633263840 Henrique:
Quero sacar meu capital 

Boa tarde!


Se estiver depositado no MQL5, o caminho é conforme abaixo:



Se estiver em corretora, acesse o site da corretora / entre em contato com ela.

 
Vinicius de Oliveira:

Boa tarde!


Se estiver depositado no MQL5, o caminho é conforme abaixo:



Se estiver em corretora, acesse o site da corretora / entre em contato com ela.

Novo comentário