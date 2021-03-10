Como saber pelo robô a margem que está sendo exigida pela corretora para operar mini dólar?
Tem como saber antes de colocar uma ordem de compra ou de venda quanto a corretora está exigindo de margem para operar?
Samuel Almeida:
Você pode olhar essa função https://www.mql5.com/pt/docs/trading/ordercalcmargin ela calcula a margem necessária
Documentação sobre MQL5: Funções de Negociação / OrderCalcMargin
- www.mql5.com
OrderCalcMargin - Funções de Negociação - Referência MQL5 - Referência sobre algorítimo/automatização de negociação na linguagem para MetaTrader 5
Rogerio Giannetti Torres:
Olá
se for operações FOREX a resposta esta acima. Para a B3 verifique se a corretora informou na especificação ativo nos atributos destacados na imagem abaixo.
Obrigado Rogério. Essa era minha dúvida, sempre tentava OrderCalcMargin e retornava zero
