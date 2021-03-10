Como saber pelo robô a margem que está sendo exigida pela corretora para operar mini dólar?

Tem como saber antes de colocar uma ordem de compra ou de venda quanto a corretora está exigindo de margem para operar?
 
Samuel Almeida:
Tem como saber antes de colocar uma ordem de compra ou de venda quanto a corretora está exigindo de margem para operar?

Você pode olhar essa função https://www.mql5.com/pt/docs/trading/ordercalcmargin ela calcula a margem necessária 

Samuel Almeida:

Olá

se for operações FOREX a resposta esta acima.  Para a B3 verifique se a corretora informou na especificação ativo nos atributos destacados na imagem abaixo.


 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá

se for operações FOREX a resposta esta acima.  Para a B3 verifique se a corretora informou na especificação ativo nos atributos destacados na imagem abaixo.


Obrigado Rogério. Essa era minha dúvida, sempre tentava OrderCalcMargin e retornava zero

