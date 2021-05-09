Adicionadas ativações para produtos adquiridos no Mercado, devido ao lançamento da atualização do Windows 10 Version 20H2
A Microsoft lançou oficialmente uma nova atualização do sistema operacional - Windows 10 Version 20H2 Update. Após ser instalada, as configurações e as chaves de criptografia serão alteradas, como acontece ao instalar um novo sistema operacional Windows.
Para proteger os produtos do Mercado, o MetaTrader usa uma ligação ao sistema operacional e ao hardware do computador no qual ele está instalado. Infelizmente, esta atualização impossibilitará o lançamento dos aplicativos ativados instalados do Mercado e exigirá uma nova ativação, uma vez que todos os produtos estão vinculados ao sistema operacional. Já adicionamos uma ativação para cada produto adquirido, independentemente do sistema operacional utilizado, como foi feito anteriormente após o lançamento da atualização Windows 10 May 2020 Update (version 2004).
Dessa forma, nenhum dos compradores do Mercado perderá suas ativações após atualizar para o Windows 10 Version 20H2 Update. As versões de demonstração dos produtos também perderão a ativação; elas simplesmente precisarão ser baixadas do Mercado novamente.
Bom dia.
Sou programador e tenho alguns produtos no Market que antes eram grátis e agora passaram a ser pagos (por opção minha, nada errado em relação à isso).
Com esta atualização do windows os clientes que baixaram anteriormente (grátis) estão com problemas para usar o indicador.
Gostaria que a metaquotes verificasse como corrigir isso para que eles não sejam prejudicados, o que certamente não é a minha intenção.
Sempre soube que o produto baixado grátis é de propriedade do usuário, mesmo que ele se torne pago, e não pretendo mudar isso.
Pode nos orientar o que fazer em relação à isto?
Obrigado.
Boa tarde @Ricardo Branco!
Enquanto você aguarda uma posição da MetaQuotes sobre esse problema, eu tenho duas sugestões:
- Lançar novas versões dos produtos, mesmo sem nenhuma atualização, apenas para adaptação ao novo Windows, para esses usuários baixarem as atualizações pelo MT4 / MT5:
- Se não der certo, levar sua demanda diretamente ao tópico russo (mais provável ser vista por um administrador).
Obrigado Vinicius, eu pensei nisso sim.
Liberar free novamente, o pessoal atualiza e depois eu mudo.
Na verdade a intenção inicial era manter como um indicador free... mas esse é tema para outra história.
Abraço.
Olá Ricardo!
Dessa forma que sugeri, não precisaria você alterar o preço. Como os usuário já baixaram o produto anteriormente, acredito que eles conseguiriam agora baixar a atualização (free), mesmo atualmente o produto sendo pago. Eu acho que poderia dar certo.
Agora sim eu entendi sua sugestão.
Vou tentar fazer isso e aviso aqui.
Obrigado!
