tela/grafico não aparece as últimas atualizações
não fiz via corretora...
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
não aparece as últimas atualizações na minha tela... estou há 2 dias sem operar. Devo ter apertado algum botão sem querer. A tela não desliza pra direita automaticamente....