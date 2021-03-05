tela/grafico não aparece as últimas atualizações

Novo comentário
 

não aparece as últimas atualizações na minha tela... estou há 2 dias sem operar. Devo ter apertado algum botão sem querer. A tela não desliza pra direita automaticamente....

 
BobDays:

não aparece as últimas atualizações na minha tela... estou há 2 dias sem operar. Devo ter apertado algum botão sem querer. A tela não desliza pra direita automaticamente....

Olá

Entre em contato com sua corretora.

 

não fiz via corretora...

 
BobDays:

não aparece as últimas atualizações na minha tela... estou há 2 dias sem operar. Devo ter apertado algum botão sem querer. A tela não desliza pra direita automaticamente....



;)

Novo comentário