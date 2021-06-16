Média Móvel no Volume
bom dia a todos!
bostaria de saber como programar a média móvel para o gráfico de volume. li em um post que só seria possível ter média móvel no volume programando.
obrigado.
Olá Alex
basta arrastar o indicador média móvel, fica em /Indicators/Trend para a janela de volume, não esqueça de selecionar a opção [dados indicador anterior].
Olá Alex
basta arrastar o indicador média móvel, fica em /Indicators/Trend para a janela de volume, não esqueça de selecionar a opção [dados indicador anterior].
tudo bem Rodrigo?
já li sobre sua solução. entretanto, no meu não aparece a opção dados indicador anterior.
a janela de volume a que você se refere é essa? eu já tentei arrastar, mas, não vai.
Segue exemplo:
Segue exemplo:
E se quiséssemos fazer por programação? alguém sabe informar como seria?
Como ficaria isso no código?
E se quiséssemos fazer por programação? alguém sabe informar como seria?
Como ficaria isso no código?
Galera, já consegui.
Para os que estiverem interessados, basta usar o handle do volume no parâmetro "applied_price" do handle da média móvel.
fica algo assim:
handleVolume = iVolumes(_Symbol,_Period,VOLUME_REAL); handleMedia = iMA(_Symbol,_Period,20,0,MODE_SMA,handleVolume);
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
bom dia a todos!
gostaria de saber como programar a média móvel para o gráfico de volume. li em um post que só seria possível ter média móvel no volume programando.
obrigado.