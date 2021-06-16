Média Móvel no Volume

bom dia a todos!

gostaria de saber como programar a média móvel para o gráfico de volume. li em um post que só seria possível ter média móvel no volume programando.


obrigado.

Olá Alex

basta arrastar o indicador média móvel, fica em /Indicators/Trend para a janela de volume, não esqueça de selecionar a opção [dados indicador anterior].

 
tudo bem Rodrigo?

já li sobre sua solução. entretanto, no meu não aparece a opção dados indicador anterior.

a janela de volume a que você se refere é essa? eu já tentei arrastar, mas, não vai.

Segue exemplo:


 
é Rodrigo... infelizmente, não tenho a opção previous indicator's data. só até a opção weighted.
 
E se quiséssemos fazer por programação? alguém sabe informar como seria?

Como ficaria isso no código?

 
Galera, já consegui.

Para os que estiverem interessados, basta usar o handle do volume no parâmetro "applied_price" do handle da média móvel.

fica algo assim:

handleVolume = iVolumes(_Symbol,_Period,VOLUME_REAL);
handleMedia = iMA(_Symbol,_Period,20,0,MODE_SMA,handleVolume);
