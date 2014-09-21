Sinal X Op. manual
estou operando manualemente pelo meta trader mas quando vou seguir um sinal, no momento que entro no trade do sinal
derruba todos os meus trades que estao em aberto... como posso resolver isso?
quando estou seguindo um sinal nao posso fazer outras operações manuais?
Olá Jean, antes de mais nada, seja bem-vindo à comunidade MQL5.com em Português !
Por favor dê uma olhada na opção "Synchronize positions without confirmations" no seu menu de opções no terminal MetaTrader 5...
Caso essa opção esteja habilitada, então o terminal MetaTrader irá fazer exatamente isso: todas as posições que o provedor do sinal não tenha em aberto, serão automaticamente fechadas ...
Abraços,
Malacarne
estou operando manualemente pelo meta trader mas quando vou seguir um sinal, no momento que entro no trade do sinal
derruba todos os meus trades que estao em aberto... como posso resolver isso?
quando estou seguindo um sinal nao posso fazer outras operações manuais?
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
estou operando manualemente pelo meta trader mas quando vou seguir um sinal, no momento que entro no trade do sinal
derruba todos os meus trades que estao em aberto... como posso resolver isso?
quando estou seguindo um sinal nao posso fazer outras operações manuais?