Sinal X Op. manual

estou operando manualemente pelo meta trader mas quando vou seguir um sinal, no momento que entro no trade do sinal

derruba todos os meus trades que estao em aberto... como posso resolver isso?

quando estou seguindo um sinal nao posso fazer outras operações manuais?

 
Olá Jean, antes de mais nada, seja bem-vindo à comunidade MQL5.com em Português !

Por favor dê uma olhada na opção "Synchronize positions without confirmations" no seu menu de opções no terminal MetaTrader 5...

 

Caso essa opção esteja habilitada, então o terminal MetaTrader irá fazer exatamente isso: todas as posições que o provedor do sinal não tenha em aberto, serão automaticamente fechadas ...

Abraços,
Malacarne 

 
Olá Jean, tenha muito cuidado se for copiar um sinal e operar manualmente ao mesmo tempo, pois isso pode ser totalmente incompatível com a estratégia do sinal e influenciar na performance dela.
