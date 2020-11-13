Perfil no Meta Trader
Alguém pode me explicar o que é um Perfil no Meta Trader, e para que serve?
2050413:
....
....
Se eu entendi..
https://www.metatrader5.com/pt/metaeditor/help/development/profiling
https://www.metaquotes.net/en/metatrader5/news/5249
2050413:
Alguém pode me explicar o que é um Perfil no Meta Trader, e para que serve?
Alguém pode me explicar o que é um Perfil no Meta Trader, e para que serve?
Perfil de Visualização no MT5?
É este ícone a que você se refere?
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se