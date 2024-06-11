serie historica do mini indice e mini dolar

Como faço para conseguir a serie historica do mini indice e mini dolar no 15 minutos??
 

Hawllysson Almeida:

Boa Tarde.

Obrigado pela resposta.

Eu fiz o passo a passo porém so aparece os dados a partir de 2015...creio q seja somente dos 5 últimos anos.

Logo, como faço para obter a serie completa?

Desde ja aguardo sua resposta

 
RildoTaveira:

Isso depende somente da sua corretora. Mas no geral as corretoras liberam a partir de 2014.

 
Eu acabei de comprar a base desde 2013, caso tenha interesse, me chama no insta @outliers.invest
